غنابري يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2023

اسماء السيد - مدد الجناح الدولي سيرج غنابري عقده مع بايرن ميونيخ لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2023، بحسب ما أعلن الثلاثاء النادي المتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية.

وقال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالحميدزيتش في بيان "نحن سعداء لارتباطنا مع سيرج لأمد طويل في بايرن ميونيخ. خلال موسمه الأول معنا، قام بخطوة كبيرة الى الأمام في مسيرته".

وسجل غنابري (23 عاما) ثمانية أهداف هذا الموسم في 29 مباراة في أول موسم له مع بايرن ميونيخ.

من جهته قال غنابري "أنا سعيد هنا (...) على الصعيد الرياضي تسير الأمور بشكل جيد بالنسية الي لكني مدرك بأني أملك القدرات من أجل تطوير مستواي".

واستفاد غنابري كثيرا من الإصابات المتكررة للجناح الهولندي أريين روبن حيث غالبا ما يلعب على الجناح الأيمن على حساب توماس مولر.

وانضم غنابري الى بايرن ميونيخ قادما من فيردر بريمن صيف عام 2017 واعير لموسم واحد الى هوفنهايم حيث سجل في صفوف الأخير 10 أهداف، علما بأنه لعب في صفوف أرسنال الإنكليزي بين العامين 2012 و2016، في فترة تخللتها إعارة لموسم واحد الى وست بروميتش ألبيون.

خاض خمس مباريات دولية مع منتخب ألمانيا وسجل أربعة أهداف.