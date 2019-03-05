متذيل الغربية يهزم المتصدر وكليبرز يعمق جراح ليكرز

اسماء السيد - سجل كيلي أوبري جونيور 27 نقطة و13 متابعة وقاد فينيكس صنز متذيل ترتيب المنطقة الغربية في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة، إلى قلب تأخره بعشر نقاط في الربع الأخير إلى فوز على متصدر الدوري ميلووكي باكس 114-105 الاثنين.

وأضاف ديفن بوكر 22 نقطة و7 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز ديأندريه ايتون 19 نقطة و12 متابعة، فيما سجل للخاسر نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 21 نقطة و13 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وحقق صنز الذي فقد الأمل بالتأهل الى البلاي اوف فوزه الـ14 مقابل 51 خسارة، فيما مني ميلووكي بخسارته الـ16 مقابل 48 فوزا وتعرض للمرة الاولى هذا الموسم لخسارتين متتاليتين.

وقال الجناح أوبري دجونيور (23 عاما) "لا يمكننا التراجع عندما يحقق الخصم سلسلة طويلة، يجب أن نقوم بالمثل ونعود بالنتيجة".

وتنفس فينيكس الصعداء بفوز ثالث في آخر أربع مباريات، وذلك بعد تعرضه لنكسة تاريخية مع 17 خسارة متتالية.

واللافت ان فينيكس حقق فوزه الثاني هذا الموسم على ميلووكي متصدر الدوري.

وقال مالكولم بروغدون لاعب فينيكس "لا أعتقد أننا لم نتعامل معهم بجدية كبيرة كما ينبغي. هو مجرد نقص في التركيز".

بدوره، قال أنتيتوكونمبو لاعب فريق كل النجوم والذي كان فريقه أول المتأهلين الى البلاي أوف هذا الموسم "يصعب التفكير أننا خسرنا مباراتين ضد فينيكس. لكنهم لعبوا أفضل منا".

- ليكرز وتقلص الآمال -

وتابع لوس أنجليس ليكرز تراجعه ومني بخسارة ثالثة تواليا أمام جاره وضيفه لوس أنجليس كليبرز 105-113. ولم تجنب 27 نقطة و8 متابعات من نجم ليكرز "الملك" ليبرون جيمس فريقه الخسارة 34 هذا الموسم مقابل 30 فوزا، ليقبع في المركز العاشر في المنطقة الغربية.

وسجل للفائز الإيطالي دانيلو غاليناري 23 نقطة وأضاف لو وليامس 21، فيما حمل باتريك بيفرلي عبء مراقبة جيمس ونجح بشكل كبير في الحد من تحركاته.

وقال بيفرلي "قلت سابقا إننا الفريق الأفضل في لوس أنجليس. لم يصدقني كثيرون، ولا بأس بذلك".

وبعد عودة جيمس من غياب في 17 مباراة بسبب إصابة في فخذه، فاز ليكرز 4 مرات وخسر في 8 مباريات، وأضاف له المخضرم راجون روندو تريبل دبل مع 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات.

وبخسارته الخامسة في آخر 6 مباريات، بات ليكرز على بعد ستة انتصارات من سان انتوينو سبيرز صاحب المركز الثامن الاخير المؤهل الى الأدوار الإقصائية من المنطقة الغربية.

وعلق جيمس على الخسارة "كنا بحاجة لهذه المباراة ولم ننجح بحسمها".

وأضاف مدربه لوك والتون الذي تبقى لفريقه 18 مباراة في الدور المنتظم "لم نفقد الأمل بعد حسابيا".

- دنفر يقلص 21 نقطة ويخسر -

وسجل الثنائي ديمار ديروزن ولاماركوس أولدريدج 46 نقطة وعززا صحوة سان انتونيو سبيرز بفوز ثالث تواليا على حساب دنفر ناغتس القوي 104-103.

وسجل ديروزن 24 نقطة وأضاف 7 تمريرات حاسمة مقابل 22 نقطة و9 متابعات لأولدريدج، ليتابع سبيرز تألقه على ملعبه حيث حقق 13 انتصارا متتاليا ويعزز مركزه الثامن في المنطقة الغربية والمؤهل الى الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

ونجح سبيرز في ايقاف صحوة الضيوف الذين قلصوا فارقا بلغ 21 نقطة وسجلوا آخر تسع نقاط في المباراة.

وقال جناح سبيرز الأسترالي باتي ميلز "لم يكن الفوز سهلا وساهم دفاعنا بشكل كبير في تحقيقه".

بدوره، أهدر ناغتس فرصة تقليص الفارق مع متصدر المنطقة الغربية وحامل اللقب في آخر موسمين غولدن ستايت ووريرز، وذلك باطاحة ثلاث تسديدات في آخر 16 ثانية.

وهذه ثاني مباراة ينجح فيها سبيرز بالتغلب على أبرز أندية الغربية، وذلك باسقاطه أوكلاهوما سيتي ثاندر ثالث الترتيب قبل يومين.

ولدى دنفر الذي مني بخسارته الثالثة تواليا، سجل الموزع جمال موراي 25 نقطة بينها 6 ثلاثيات، واضاف لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش 22 نقطة و10 متابعات.