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شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات نادى كوكاكولا من ملعب الشرطة للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل على طلب مسئولى نادى كوكاكولا الذى ينافس بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى على نقل مبارياتهم من ملعب الشرطة بالعباسية إلى استاد المقاولون العرب.
ومن المقرر أن تقام مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى.
كان فريق كوكاكولا قد حقق فوزا غاليا الأسبوع الماضى على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف بنفس الملعب.
كوكاكولا
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