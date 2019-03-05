شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: "سيد عبد الحفيظ دمه خفيف.. ونقل مباراة الزمالك صعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وجود عقبات فى طريق الموافقة على طلب الزمالك بنقل مباراة جورماهيا الكينى من استاد برج العرب بالإسكندرية لاستاد بتروسبورت بسبب الأمن.

وقال عامر حسين، فى تصريحات إذاعية، "هناك عقبات فى طريق الموافقة على نقل مباراة الزمالك بسبب موافقات الأمن أولا ثم المدة القانونية التى يشترطها الكاف فى مثل هذه النوع من الطلبات".

ويضيف رئيس لجنة المسابقات: "الزمالك ألح كثيراً من أجل تأجيل مباراة المقاولون العرب لأجل غير مسمى ومن أجل تكافؤ الفرص مثلما رفضت تأجيل مباراة حرس الحدود للنادى الأهلى".

وعن انتقادات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى علق عامر حسين: "دمه خفيف، وهو لا يقصدنى لكنه يوجه رسالة للآخرين وتحديدا المنافسين"، متابعاً "أنا أجلت للأهلى الكثير ونراعى الجميع والكل يصرح بعكس ما يقوله فى الكواليس والحديث الشخصى معى".

وتابع "لا أعلم ما الفائدة التى ستعود على الزمالك من ضغط نفسه بمباراة المقاولون قبل مواجهة نصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية".