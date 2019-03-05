شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الجودو ببطولة الجائزة الكبرى فى مراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجودو بقيادة سيد أبو ميدان قائمة المنتخب المقرر مشاركته ببطولة الجراند برى، التى تقام بمراكش المغربية، فى الفترة من 6 إلى 11 مارس الجارى.

وتضم البعثة كلا من محمد عبد الموجود وأحمد على وعبد الرحمن محمد وعلى حازم وعبد الرحمن عبد الغنى وحاتم عبد الآخر، بالإضافة إلى ميسرة النجار وسيد أبو ميدان مدرب، ويرافقهما اللواء طارق عز الدين رئيسا للبعثة.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم البطولة العربية للأندية الأبطال للبراعم والشباب والشابات والناشئين والناشئات والكبار، على أن تقام بشرم الشيخ فبراير من العام المقبل.

وقد جاء فوز مصر فى اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد العربى، الذى عقد مؤخرا بالمغرب بحضور الدول الأعضاء، وهى مصر واليمن والسعودية وتونس الأردن والجزائر، حيث حصلت مصر على الموافقة على التنظيم بأغلبية ساحقة.