شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب استعدادا لمباراتى النيجر ونيجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى التجهيزات الأخيرة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، ويبدأ الإعداد بمعسكر مارس الذى تتخلله مباراتان.

س : متى ينطلق معسكر مارس للمنتخب؟

ج : ينطلق معسكر شهر مارس للمنتخب الأول فى الفترة من 18 إلى 26 مارس، ويبدأ المنتخب يوم 18 حتى 21 فى برج العرب بالإسكندرية ثم السفر يوم 21 إلى النيجر.

س : متى تقام المباراتان؟

يخوض المنتخب مباراتين فى معسكر مارس الأولى أمام النيجر يوم 23 بالنيجر فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر التى حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً مع تونس عن المجموعة العاشرة، ثم يخوص الفراعنة ودية أمام نيجيريا المقرر لها 26 مارس بنيجيريا.

س : ما القائمة المختارة لمباراتى النيجر ونيجيريا؟

ج : أعلن أجيرى قائمة المنتخب بمعسكر الاستعداد لمواجهة النيجر، ونيجيريا وضمت 25 لاعبا هم: عمرو السولية، محمد أبو جبل، محمد الننى، عمر جابر، أحمد الشناوى، طارق حامد، أحمد حسن "كوكا، على أحمد "غزال"، محمود حسن "تريزيجيه"، على جبر، كريم حافظ ، عمرو وردة، محمد هاني، باهر المحمدي، صلاح محسن، حمود عبد الرحيم "جنش"، أحمد أيمن منصور، إسلام جابر، محمود علاء، عامر عامر، نبيل عماد "دونجا" عمار حمدى، مصطفى محمد، عبد الرحمن مجدى، أحمد أبو الفتوح.

س : لماذا تم استبعاد محمد صلاح ؟

ج: محمد صلاح تمت إراحته من قبل الجهاز الفنى للمنتخب ونفس الأمر لأحمد المحمدى وأحمد حجازى، خاصة أن صلاح والثنائى من الركائز الأساسية للفراعنة، ويرغب أجيرى ومعاونوه فى اختبار وجوه جديدة ومنحهم الفرصة فى مباراتى النيجر و نيجيريا خاصة أنهما غير مؤثرتين.