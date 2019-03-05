طلائع الجيش يواجه حرس الحدود ودياً استعداداً لدجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل على ملاقاة نظيره حرس الحدود ودياً فى السابعة مساء غد الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى. ويستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة 26 للدورى، فيما يستعد الحرس لمواجهة إنبى فى نفس اليوم ونفس الجولة. ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بينما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بنفس الرصيد من النقاط.

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