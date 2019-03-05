شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية أزمة المصارعة فى بلغاريا لـ"اتحاد اللعبة": كفاية إهمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف إبراهيم عبد الحميد لاعب منتخب المصارعة عن غضبه بسبب ما تعرض له خلال تواجده مع بعثة المنتخب فى بلغاريا ، حيث لم يخوض منافسات المصارعة الحرة ، بسبب عدم حضور المدير الفنى إجراءات القرعة،وما ترتب عليه عدم تسجيله فى الميزان الخاص به .

وقال إبراهيم عبد الحميد فى تصريحات خاصة بعد ساعات من عودته من بلغاريا، أن فرج عبد الرازق المدير الفنى توجه إلى القرعة متأخرا وتحجج بأن الإدارى لم يبلغه، رغم أن الإدارى يؤكد أنه أخطر المدرب بموعد القرعة .

و أضاف لاعب منتخب المصارعة، أنه خاض منافسات المصارعة الرومانى بعد ضياع فرصة الحرة، و حقق المركز الثامن فى المنافسات ، رغم أن هذه البطولة هى أول بطولة تأهيلية لأوليمبياد طوكيو 2020 .

وعن تواصله مع الاتحاد أشار عبد الحميد إلى أنه لم يتواصل مع مسئولى اتحاد اللعبة ، بسبب وجود أزمات بين اللاعبين و الاتحاد ،فضلا عن معاناته نفسيا مما حدث. .

ووجه اللاعب رسالة إلى اتحاد اللعبة قائلا: "كفاية إهمال حقنا بيضيع وبيروح معاكم " .

يذكر أن الثنائى إبراهيم عبد الحميد و جمال عبد الناصر لم يشاركا فى منافسات المصارعة الحرة لعدم حضور المدرب إجراءات القرعة.