شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يغرى لاعبيه بـ"لائحة تحفيزية"من أجل المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تغيير اللائحة المالية للاعبين خلال المباريات المقبلة لتحفيز اللاعبين على تقديم مردود جيد، وتحقيق الانتصارات للفوز بالمركز الرابع بمسابقة الدورى، وهو ما يؤهل الفريق للعودة من جديد للمشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية .

وعقد مسئولو المقاصة اجتماعات مع اللاعبين طالبوهم بضرورة الفوز فى المباريات المقبلة بعد احتدام الصراع بين أبناء الفيوم والمصرى البورسعيدى اللذان يحتلان المركز الرابع والخامس برصيد 38 نقطة ومن ورائهما المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة ، ثم الإنتاج الحربى صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة .