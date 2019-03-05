شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تفعيل الكشف عن المنشطات فى دورى الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة تفعيل نظام الكشف عن المنشطات فى مباريات دورى الدرجة الثانية، بعد شكوى أكثر من نادٍ فى المجموعات الثلاثة.

وكان اتحاد الكرة قرر فى بداية الموسم تطبيق نظام الكشف عن المنشطات فى دورى الدرجة الثانية، لكن لم يتم التفعيل، إلا أن شكوى أكثر من ناد ودخول الدورى فى مرحلة الحسم، جعلت الأصوات تنادى بضرورة تفعيل الكشف عن المنشطات.

وقال مصدر دخل مجلس إدارة الجبلاية إن دورى الدرجة الثانية بدأ يصدر بعض الأزمات، فى ظل الصراع القوى والشرس بين الأندية فى المجموعات الثلاثة وخاصة القاهرة وبحرى.

واشتكى أكثر من نادى من الظلم التحكيمى بالإضافة إلى أزمة المنشطات فى ظل لجوء بعض لاعبى الأندية لتناول المنشطات بكل راحة بسبب غياب الرقيب على هذه الأزمة.