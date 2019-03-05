شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن إصابة صلاح محسن: "ظاهرة غريبة فى الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى هانى رمزى، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تعجبه من كثرة الإصابات التى تضرب النادى الأهلى هذا الموسم، وآخرها تعرض صلاح محسن مهاجم الفريق للإصابة فى مران اليوم.

وتابع رمزى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الأهلى فيه عفريت، كثرة الإصابات أمر غريب هذا الموسم، والتى ضربت أكثر من لاعب بالفريق ومن المؤثرين سواء فى الأهلى أو المنتخب".

وأضاف مدرب المنتخب أنه حرص على الاطمئنان على عمرو السولية لاعب وسط الأهلى، وأكد أنه سيلحق بمباراة فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، مضيفاً أنه أجرى اتصال بصلاح محسن للاطمئنان عليه، خاصة أن الثنائى السولية ومحسن من العناصر المختارة لقائمة المنتخب أمام النيجر المقرر لها 23 مارس الجارى، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس.