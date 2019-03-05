شاهد مران الأهلى الأخير قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه الأخير بملعب مختار التتش قبل سفر البعثة إلى الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى. وتغادر بعثة الأهلى إلى الكونغو فجر غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا. واختار مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق 21 لاعبا وهم محمد الشناوى وعلى لطفى ومحمد هانى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وإسلام محارب وعمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات وأجايى، ووليد أزارو ومروان محسن ورمضان صبحى وأحمد حمودى.

اجايى وناصر ماهر

احمد الشيخ

أحمد الشيخ

احمد حمودي

أحمد علاء

باسم على

جيرالدو مع حارس

جيرالدو

رامى ربيعه

رمضان وفتحي

سعد سمير ونيدفيد

صالح جمعة

عاشور

على لطفي وأحمد طارق سليمان

على معلول وناصر ماهر

لاسارتى مع كريم نيدفيد

محارب وفتحي

محمد الشناوى وياسر ابراهيم

مران الأهلى

وليد ازارو

وليد سليمان

وليد وعاشور وطارق عبد العزيز

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