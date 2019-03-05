شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى قوى لوليد سليمان.. ونصائح من لاسارتى للاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض وليد سليمان لاعب الأهلى برنامجا بدنيا قويا تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال، تمهيدا لعودته للمشاركة الجماعية.

وقطع وليد سليمان خطوات جيدة فى مشواره التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته، والتى تعرض لها فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى التى أقيمت فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأدى سليمان تدريبات بدنية قوية على ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، واشتمل المران المنفرد الذى خاضه وليد جزءا بدنيا وتدريبات الكرة.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى التشكيل الأساسى لمباراة بتروجت بالدورى أمس مراناً استشفائياً للتخلص من الإجهاد قبل السفر للكونغو، حيث سيُسافر الفريق إلى الكونغو فى الثانية والنصف صباح غد الأربعاء، لملاقاة فريق فيتا كلوب السبت المقبل فى الجولة الخامسة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيما خاض باقى اللاعبين تدريبات بدنية وتقسيمة قوية فى ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، وحرص الجهاز الفنى على إيقاف المران وتوجيه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها.

وفاز الأهلى على بتروجت أمس برباعية نظيفة فى الجولة الـ26 للدورى الممتاز.