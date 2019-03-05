Live: بث مباشر مباراة الأهلي والسد القطري يلا شوت اليوم الأسطورة Al ahly Vs Al saad كورة لايف رابط...

بث مباشر الأهلي والسد اليوم مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر يلا شوت الأسطورة al ahly vs al saad كورة ستار kora live بي ان سبورت beIN بث مباشر الاهلي والسد كورة أون لاين، في مباراة قوية يستضيف نادي الأهلي السعودي “أهلي جدة” نادي السد القطري في افتتاحية مبارياتهما في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا للمجموعة الرابعة D على أمل انتزاع أول 3 نقاط تساعد الفريق على أن يمهد طريق التأهل لدور الستة عشر.

حيث ينطلق اللقاء في السابعة والربع بتوقيت القاهرة والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على أن يُنقل حصريا على قناة beIN sport HD3 وقناة الكأس HD3 بتعليق الرائع حفيظ دراجي وأيضا خليل البلوشي، بث مباشر مباراة الأهلي والسد القطري اليوم يلا شوت.

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يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والسد القطري اليوم رابط الاسطورة مباراة الاهلي والسد لايف كروة ستار كورة أون لاين الاهلي والسد مباشر، ويدخل الأهلي المباراة قادما من مباراة الديربي المحلي أمام الاتحاد والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الايجابي حيث سجل للأهلي البديل عمر السومة هدفًا رائعا تحدث عنه الكثير ومواقع الكرة العالمية بل وذهبت به الآراء لتعتقد انه سيكون من الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف هذا العام.

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رابط مشاهدة بث مباشر الاهلي والسد القطري يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والسد الاسطورة كورة لايف رابط يوتيوب بي ان سبوت بث مباشر الاهلي والسد اليوم، وعن اللقاء فقد أكد المدير الفني للسد القطري فيريرا بأن المباراة صعبة كونها المباراة الافتتاحية للفريق في البطولة وكونها خارج الأرض أمام الأهلي السعودي الذي دائما ما يكون قويا على أرضه بدعم جماهيره، ولكنه وضح بان لاعبيه يعرفون جيدا كيفية اللعب تحت ضغط الجماهير مبديا رغبته في الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

بينما تحدث سعيد المولد لاعب الأهلي السعودي عن البطولة مبديا أولا رغبة فريقه في الفوز بكأس دوري أبطال آسيا هذا العام فهي أحد أهداف الفريق، وأكد أن صعوبة المباراة تكمن في طموح الفريقين للفوز وهو ما يصعب المهمة ولكن الاهلي يستهدف الانتصار الذي يمنحه دفعة منعوية رائعة لاستكمال البطولة بثقة كبيرة.

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