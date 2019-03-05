الاهلي والسد بث مباشر al jawhara stadium jeddah يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة السد القطري ضد الأهلى...

نتابع معكم الاهلي والسد بث مباشر، يلا شوت مباراة الأهلى السعودي والسد القطري الثلاثاء 5 مارس 2019، على قناة بي إن سبورت إتش دي 3 وقناة الكأس القطرية بدون تشفير، ونتابع مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب الجوهرة المشعة، على أن لعب مباراة العودة بقطر، تابع لايف المباراة التي نقوم بنقل البث المباشر الخاص بها قبل بدء اللقاء بقليل، ونتابع العديد من التصريحات للاعبين في المؤتمرات الصحفية.

الاهلي والسد بث مباشر

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة اليوم بين الأهلي السعودي والسد القطري، ويأمل الأهلي في تكرار سيناريو نادي الإتحاد بالامس، بعد أن فاز على الريان القطري بخماسية على الرغم من تأخره بهدف طوال الشوط الشوط الأول، ولكن لكل مباراة ظروفها وأجواءها، ونتابع معكم المباراة عن قرب وتصريحات المدربين.

نترقب معكم المباراة ونتابع تصريحات اللاعبين.

المجموعة الرابعة D

تضم المجموعة الرابعة نادي الأهلي السعودي ونادي السد القطري، ونادي باختاكور طشقند من أوزباكستان، ونادي بيروزي من إيران، وسوف نتابع معكم البث المباشر لمباراة اليوم في المباراة الهامة بالسعودية، مباراة الذهاب، على أن يتم لعب مباراة العودة في قطر.

تصريحات سعيد المولد

صرح اللاعب سعيد المولد ظهير أيمن للنادي الأهلي، بأن فريقه قادر على تخطي مباراة السد، على الرغم من صعوبتها، ونوه بأن صعوبة اللقاء تكمن في أن كلا الفرق يطمح في الوصول للنهائي وحمل الكأس الأغلى بآسيا، والوصول لكأس العالم للأندية من خلال دوري الأبطال، مما يزيد المباراة حماسًا، ولكن أكد بأن الجميع على قدم وساق، وعلى أتم إستعداد للمباراة المرتقبة، وسوف نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري تابع لايف بث مباشر اليوم.

تصريحات مدرب الأهلي

صرح الأوروجوياني جورجي فوساتي، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، أن فريقه قادر على إسقاط نادي السد القطري، وأنه على أتم استعداد لتلك المباراة اليوم، واستكمل بأنه تابع شرائط الفيديو الخاصة بنادي السد القطري للوقوف على نقاط الضعف على الخصم، وتابع بأن عليه الفوز بالثلاث نقاط من أجل مواصلة المشوار في البطولة بدون مفاجآت مبكرة.

تاريخ مواجهات الفريقين

النادي الأهلي يسعى لرد الدين اليوم أمام نادي السد القطري، بعد أن فشل في الفوز عليه من قبل، وخاصة في أربعة لقاءات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث فاز السد على الأهلي في مبارتين، وتعادل الناديين في مبارتين، أما بالنسبة لتاريخ المواجهات بين الفرق بشكل عام هو ستة مباريات منذ عام 2008 منهم أربعة بدوري الأبطال، ولم يفز الأهلي على السد في أية مباراة من قبل، وتعادل الفريقان في أربعة مباريات وخسر الأهلي في مبارتين، ويسعى الأهلي للإستفادة من ملعب الجوهرة المشعة، الذي شهد فوز الإتحاد السعودي بالأمس بخماسية مقابل هدف على الريان القطري، ويأمل الأهلي في الفوز اليوم لحصد الثلاث نقاط.

بطاقة المباراة

مباراة الأهلي السعودي والسد القطري

دوري أبطال اسيا لكرة القدم

مباراة الذهاب بالمجموعة الرابعة

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”

تحكيم أحمد أبو بكر الكاف

تعليق حفيظ دراجي وخليل البلوشي

القنوات الناقلة بي إن سبورت إتش دي 3

القناة الناقلة أيضًا قناة الكأس القطرية إتش دي 3

رابط بديل للبث المباشر الاهلي والسد

البث المباشر

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