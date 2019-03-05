مشاهدة مباراة العين الاماراتي والهلال السعودي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يقدم “عرب فور نيوز” بث مباشر مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، ضمن منافسات بطولة أبطال أسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، في تمام الساعة الخامسة مساء مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر اون لاين .

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا، ويقع نادي الهلال في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية، العين الإماراتي واستقلال الإيراني، ولخويا القطري.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر اليوم، يدخل نادي الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

بث مباشر مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا، أما العين فهو يعاني كثيرًا بعد رحيل مدربه زوران ماميتش الذي يدرب حالياً الهلال ”زعيم الرياض“، لذلك ستكون مواجهة خاصة للمدرب أمام ناديه السابق، وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

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كما يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة 35، وظل في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًّا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر أربعة.

تقام مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي على استاد هزاع بن زايد – بنادي العين، ويمكن مشاهدة المباراة التي على قنوات “بي إن سبورتس”، يقوم بالتعليق الصوتي عصام الشوالي.