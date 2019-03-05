اليوم الجديد
يحتفل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، الملقب بـ "الفهد الأسمر"، والمعار إلى أبولون اليوناني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 33.
وولد شيكابالا يوم 5 مارس 1986، وبدأ مسيرته مع ناشئين الزمالك في سن 15 سنة فقط، قضى موسمين بالفريق الأول وبعدها انتقل إلى نادي باوك سالونيك اليوناني.
وتألق شيكا في الفريق اليوناني، وسُمي بـ"ريفالدو العرب"، ثم زاد صيته حتى وصلته عروض احتراف في أندية أوروبية عدَّة وبالتحديد ايندهوفن الهولندي، لولا مشكلة التجنيد التي أجبرته على العودة إلى مصر.
وعاد الفتي الأسمر إلى...
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 33.. قصة إبداع الفهد الأسمر «شياكابالا» بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.