في عيد ميلاده الـ 33.. قصة إبداع الفهد الأسمر «شياكابالا» بالزمالك

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يحتفل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، الملقب بـ "الفهد الأسمر"، والمعار إلى أبولون اليوناني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 33.

وولد شيكابالا يوم 5 مارس 1986، وبدأ مسيرته مع ناشئين الزمالك في سن 15 سنة فقط، قضى موسمين بالفريق الأول وبعدها انتقل إلى نادي باوك سالونيك اليوناني.

وتألق شيكا في الفريق اليوناني، وسُمي بـ"ريفالدو العرب"، ثم زاد صيته حتى وصلته عروض احتراف في أندية أوروبية عدَّة وبالتحديد ايندهوفن الهولندي، لولا مشكلة التجنيد التي أجبرته على العودة إلى مصر.

وعاد الفتي الأسمر إلى...