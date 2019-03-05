تحليل.. مثلثات أمريكا الجنوبية تظهر بالأهلي

مصراوي - تحليل- أيمن محمد:

في تحليلات عقل المباراة.. رحلة داخل عقول المديرين الفنيين لكلا الفريقين، ونجتهد لإبراز النواحي التكتيكية المتخصصة التي كانت موجودة في المباراة، ونضيف عليها ما كان يجب أن يكون متواجدا حتى تصل كرة القدم بشكلها المتخصص داخل عقل القارئ.

ليست عشرة أيام راحة، كما يشاع من قبل البعض بأن الأهلي نال فترة راحة لهذه المدة، فالفريق لعب بالجونة يوم الأحد عصرًا وأمس كان الاثنين أي أن هناك فاصل زمني قدره ثمانية أيام وهو الأعلى للفريق هذا الموسم منذ تولي لاسارتي.. والسؤال هنا هل استفاد الأورجوياني من تلك...