استشهد بـ"لافتة صلاح".. تقارير تكشف العتاب الذي دار بين بوجبا ولوكاكو عقب مباراة ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة ميرور ما دار بين ثنائي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وبول بوجبا، عقب مباراة الشياطين الحمر مع ساوثهامبتون في بطولة الدوري، حيث حل ساوثهابمتون ضيفًا على يونايتد في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي ونجح الشياطين الحمر في الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

وذكرت ميرور- نقلًا عن ذا صن- أن البلجيكي كان منزعجًا مما صدر من زميله في فريق مانشستر يونايتد بسبب ركلة الجزاء، حيث كان يرغب لوكاكو في تسديدها ليكمل الثلاثية "هاتريك"، إلا أن بوجبا سددها قبل أن ينقذها حارس مرمى ساوثهامبتون أنجوس جان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عقب المباراة ألقى لوكاكو اللوم على اللاعب الفرنسي، مستشهدًا بالواقعة التي صدرت عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول مع زميله البرازيلي، روبيرت فيرمينيو، خلال مباراة أرسنال، عندما رفض "مو" تسديد ركلة الجزاء، ليكمل بوبي "هاتريك" المباراة في واقعة، نالت استحسانًا من جانب مدرب الريدز، يورجن كلوب، بعد فوز فريقه 5-1.