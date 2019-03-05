أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بالأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو فجر غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا وتضم القائمة 21 لاعبا وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني واحمد فتحي وياسر ابراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة وايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واسلام محارب و عمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات واجايي ووليد ازارو ومروان محسن ورمضان صبحي واحمد حمودي

كانت هذه تفاصيل خبر عودة السولية وغياب جيرالدو.. 21 لاعبا في قائمة الأهلي للسفر إلى الكونغو استعدادا لفيتا كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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