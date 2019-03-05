مدرب الأهلي يتحدث عن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك

علق محمد يوسف ، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على بتروجت 4-0. وتقدم الأهلي للمركز الثاني في جدول الترتيب منفردا وبفارق نقطة عن الزمالك في الصدارة مع لعبه مباراة إضافية.
وقال يوسف في تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير :”مباراة الزمالك؟ نأخذ كل خطوة على حدى ونركز في أنفسنا وليس المنافسين”.
أضاف يوسف :”تركيزنا أمام فيتا كلوب ومباراة الزمالك مهمة ولكن نركز في أفريقيا في مواجهتي فيتا والساورة مهمين جدا وبعدهم سنركز في الزمالك”.
أكمل يوسف تصريحاته :”الدوري ما زال طويلا والأهلي لم يفعل شئ حتى الآن وهدفنا كالعادة بالفوز بكل البطولات”.
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