عاجل | الفيفا يوافق على تغيير منتخب ديكلان رايس

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تغيير مدافع وست هام يونايتد “ديكلان رايس” لمنتخبه من جمهورية آيرلندا إلى منتخب إنجلترا، ظهر اليوم الثلاثاء، بعدما تقدم اللاعب بطلب رسمي للفيفا مطلع هذا العام.

ولعب ديكلان رايس على مدار الأربع سنوات الماضية لجميع الفئات العمرية لمنتخب جمهورية آيرلندا، بدءًا من منتخب تحت 16 عامًا حتى المنتخب الأول.

وظهر صاحب الـ 20 عامًا في ثلاث مباريات مع منتخب آيرلندا تحت 16 عامًا، وفي العام التالي ظهر في ست مباريات مع منتخب تحت 17 عامًا، ولعب مثلهم لمنتخب تحت 19 عامًا.

وفي عام 2017 صعد للعب خمس مباريات مع منتخب شباب جمهورية آيرلندا تحت 21 عامًا، وفي 2018 لعب ثلاث مباريات مع المنتخب الأول.

ديكلان رايس المولود في العاصمة الإنجليزية لندن عام 1999 تلقى نصيحة من أسطورة تشيلسي “جون تيري” بالتخلي عن جمهورية آيرلندا وتمثيل إنجلترا، لثقته التامة في حصوله على فرصة قوية للعب الأدوار الأولى لسنوات طويلة.

وظهر ديكلان للمرة الأولى بقميص منتخب جمهورية آيرلندا باستدعاء رسمي من المدير الفني “مارتن أونيل” يوم 23 مارس 2018 في مباراة ودية أمام تركيا، خسرتها آيرلندا بهدف دون رد.

وشارك بعدها في مباراتين وديتين أمام فرنسا والولايات المتحدة الأميركية يومي 28 مايو و2 يونيه من نفس العام 2018.

وفي 13 فبراير 2019 قدم اللاعب طلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتبديل منتخب بلده، ووافق الفيفا بحكم أنه لم يلعب سوى 3 مباريات فقط خارج البطولات الرسمية.

ويقدم ديكلان مستوى متميز مع وست هام منذ تصعيده للفريق الأول عام 2015، حيث شارك في 53 مباراة حتى الآن وسجل هدفين، ولفت الأنظار إليه بقوة خلال الموسم الجاري بقوته وصلابة تدخلاته على الخصوم، ما دفع بعض نجوم إنجلترا السابقين لمطالبته بتغيير ولاءه لصالح منتخب الأسود الثلاثة.