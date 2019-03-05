موعد مباراة الهلال والعين اليوم بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل فريق الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على العين الإماراتي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ضمن رمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوريأبطال آسيا.
موعد مباراة الهلال والعين اليوم ..
من المقرر أن تنطلق مواجهة الهلال ضد العين اليوم في تمام الساعة 5:20 مساءً بتوقيت مصر والسودان ، 6:20 مساءً
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين ..
ستذاع مباراة الهلال ضد العين اليوم عبر قناتي beIN SPORTS HD 2 و الكأس 6 HD بصوت المعلقين الرياضيين عصام الشوالي وخالد الحدي ويتولي الحكم البحريني نواف عبدالله شكرالله مهمة إدارة المباراة.
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