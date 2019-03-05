بالصور.. اتحاد الخماسي الحديث يوقع عقود رعاية جديدة

وقع الاتحاد المصري الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان عقد رعاية، اليوم الثلاثاء، مع شركة رويال ضمن خطة العريان لدعم الاتحاد وتطويره خلال الفترة الحالية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم فى اللجنة الأوليمبية.

وأكد محمد عادل حسني، رئيس شركة رويال أن الشراكة مع اتحاد الخماسي الحديث هي البداية وأن

الشركة تعمل تطوير الألعاب من خلال رعاية بعض الاتحادات الأخرى.

قال المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إنه سعيد بعقد الشراكة المجتمعية مع شركة رويال للتسويق والرعاية الرياضية، ويتطلع لنجاحات قادمة للرياضة المصرية.

ووجه العريان الشكر للواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، وعلى دوره في اللجنة الأولمبية ودعمه المستمر للألعاب الشهيدة ودوره المؤثر.

وقال محمد جاد العضو المنتدب لشركة رويال إن الشركة تسعى لعكس قوة الرياضة المصرية، للعالم ودعمهم في الداخل.

ونوه جاد لوضع خطة تسويق جديدة لرعاية الاتحادات الأخرى من أجل الاعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وأولمبياد باريس ٢٠٢٤، من أجل ظهور مصر بشكل قوي في المنافسات الأولمبية.