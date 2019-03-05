مصدر: اتجاه في اتحاد الكرة لتفعيل الكشف عن المنشطات في دوري الدرجة الثانية

يسود الاتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تفعيل نظام الكشف عن المنشطاتفي مباريات دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد شكوى أكثر من نادٍ في المجموعات الثلاث.
وكان اتحاد الكرة قرر في بداية الموسم تطبيق نظام الكشف عن المنشطاتفي دوري الدرجة الثانية، ولكن لم يتم التفعيل، إلا أن شكوى أكثر من ناد ودخول الدوري في مرحلة الحسم، جعلت الأصوات تنادي بضرورة تفعيل الكشف عن المنشطات.
وقال مصدر دخل مجلس إدارة الجبلاية، إن دوري الدرجة الثانية بدأ يصدر بعض الأزمات، في ظل الصراع القوي والشرس بين الأندية في المجموعات الثلاث وخاصة القاهرة وبحري.
وكان أكثر من ناد اشتكى من الظلم التحكيمي بالإضافة إلى أزمة المنشطات في ظل لجوء بعض لاعبي الأندية لتناول المنشطات بكل راحة بسبب غياب الرقيب على هذه الأزمة.
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