أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه لن يتخلى عن حظوظه في حصد لقب الدوري الإنجليزي وأن الفريق لن يستسلم بعد.
وأشار كلوب أن هناك ٩ مباريات متبقية على الفريق أن يتعامل جيدًا معها.
وأضاف "الموسم لم ينتهي بعد، لن نستسلم، كنا إيجابيون أمام إيفرتون، كيف لم نكن إيجابيين؟ هناك الكثير من المباريات تنتظرنا، وما وصلنا له الآن كان بسبب ثباتنا".
وتابع "سنحت لنا العديد من الفرص
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ٧٠ نقطة، في حين يتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري، برصيد ٧١ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب عن منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي: لن نستسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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