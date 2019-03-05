كلوب عن منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي: لن نستسلم

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه لن يتخلى عن حظوظه في حصد لقب الدوري الإنجليزي وأن الفريق لن يستسلم بعد.

وأشار كلوب أن هناك ٩ مباريات متبقية على الفريق أن يتعامل جيدًا معها.

وأضاف "الموسم لم ينتهي بعد، لن نستسلم، كنا إيجابيون أمام إيفرتون، كيف لم نكن إيجابيين؟ هناك الكثير من المباريات تنتظرنا، وما وصلنا له الآن كان بسبب ثباتنا".

وتابع "سنحت لنا العديد من الفرص

وقمنا كثيراً بإنهائها بنجاح، ولكن ليس أمام إيفرتون، الآن لقد تغيرت الأمور بعض الشيء في جدول الترتيب، الآن نحن في المركز الثاني، وسيتي في الصدارة، لكننا لن نستسلم".

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ٧٠ نقطة، في حين يتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري، برصيد ٧١ نقطة.