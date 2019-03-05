لاسارتي يعلن قائمة الأهلى لمواجهة فيتا كلوب

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بالأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو فجر غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا وتضم القائمة 21 لاعبا وهم: في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا وتضم القائمة 21 لاعبا وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وأحمد فتحي ، وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وإسلام محارب وعمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات وأجايي، ووليد أزارو ومروان محسن ورمضان صبحي وأحمد حمودي.

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