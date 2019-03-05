اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الدحيل واستقرار طهران بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

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كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الدحيل واستقرار طهران بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

تُلعب اليوم المباراة الأولى من الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، حيث تأهل اليابان وإيران وقطر والإمارات، ومن المُقرر أن تبدأ جولات نصف النهائي اليوم الإثنين على أن تُستكمل غذاً، وتبدأ الجولات بمباراة قوية بين إيران واليابان، وتُقدم إيران مستوى قوي في البطولة حتى الآن حيث أن شباكها لم تهتز بأية أهداف.

موعد مباراة اليابان إيران

يقوم حكم المباراة بإطلاق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، وكالعادة سيتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية بتعليق علي محمد علي.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الدحيل واستقرار طهران بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

نتيجة مباراة إيران واليابان

مباراة اليابان وإيران بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة يلا شوت، اِلتقى الفريقين في ثلاثة عشرة مواجهة شهد التعادل فيها الثلث بواقع أربعة مباريات، بينما استطاعت إيران الفوز في ستة لقاءات بينما فازت اليابان في ثلاثة مباريات فقط طوال تاريخها.

نتيجة اللقاء:

حضور جماهيري كثيف في ملعب اللقاء

نزول اللاعبين لملعب اللقاء

بداية المباراة

الدقيقة 5: ايران تتراجع وسط ملعبها واليابان تُهاجم

الدقيقة 15: رأسية قوية على مرمى إيران ولكن فوق العارضة

الدقيقة 29: إيران تستفيق ومحاولات لإحراز الهدف الأول

الدقيقة 40: هجمة قوية لليابان من الجهة اليسرى ولكن بجانب القائم

نهاية الشوط الأول من المباراة

بداية شط اللقاء الثاني وسط حماس من الجماهير

الدقيقة 55: انطلاقة من الجانب الأيسر الياباني وعرضية يقابلها أوساكو برأسية والهدف الأول لليابان

الدقيقة 62: الحكم يحتسب ركلة جزاء لليابان بعد لمسة يد والحكم يتأكد من القرار بال VAR

الدقيقة 65: الهدف الثاني لليابان من ركلة جزاء عن طريق اللاعب أوساكو

الدقيقة 90+2: جينكي هاراغوتشي يحرز الهدف الثالث لليابان والنتيجة 3-0

نهاية الشوط الثاني والمباراة بصعود اليابان للنهائي بنتيجة 3-0

مباراة إيران واليابان

وقد أشاد كلا المنتخبين بقوة الآخر وخوفه من اللقاء، لكن المنتخب الياباني سيلعب المباراة بأسلوبه الخاص كما قال واتورو إندو لاعب المنتخب الياباني عن اللقاء، وبالنسبة للمنتخب الإيراني فإنه سيلعب للفوز فقط للوصول للنهائي وتحقيق البطولة الغائبة عنه منذ أمد طويل.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الدحيل واستقرار طهران بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv