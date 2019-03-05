اونلاين | مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Bein Sport مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع عرب نيوز توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر تلعب مباراة إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا بين فريق بروسيا دورتموند وضيفه توتنهام هوتسبير، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة اون لاين وتقام المباراة على ملعب سيجنال إدونا بارك مساء يوم الثلاثاء 5/3/2019، ويسعى دورتموند لخطف بطاقة التأهل على أرضه ووسط جمهوره، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة اون لاين فيما يطمح توتنهام للخروج من المباراة إلى بر الأمان والقفز نحو التأهل.

مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا

توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر

توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة 2 داي يلعب فريق بروسيا دورتموند في لقاء الإياب بثمن نهائى دورى الأبطال، ويأمل فريق الأسود والأصفر لخطف الفوز الكبير وإحراز أكثر من ثلاثية دون استقبال أى أهداف، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر اتش دي كورة ويطمح الفريق في حصد بطاقة العبور على أرضه وبين جمهوره، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة 2 داي ويطمح دورتموند في تقديم مستوى فنى وبدنى مطلوبين في المباراة وتعويض الخسارة الكبيرة الماضية.

مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا

وكان بروسيا دورتموند قد تأهل في صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مباراة وخسارة أخرى، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر اتش دي كورة وخسر الفريق في أخر لقاءاته بالجولة الماضية من فريق أوجسبورج في الدورى بنتيجة 2-1 .

مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا

وكان بروسيا دورتموند قد تأهل في صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مباراة وخسارة أخرى، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر اتش دي كورة وخسر الفريق في أخر لقاءاته بالجولة الماضية من فريق أوجسبورج في الدورى بنتيجة 2-1 .

مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا

موعد لقاء دورتموند وتوتنهام

توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة إكسترا توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر بي ان سبورت توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة شوت تقام مباراة الإياب في ثمن نهائى دورى الأبطال بين فريقى بروسيا دورتموند وتونهام هوتسبير يوم الثلاثاء 5/3/2019، وتنطلق صافرة الحكم في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة الدولى، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة إكسترا وفي الساعة 23:00 بالتوقيت السعودى الدولى، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة شوت وفي الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش الدولى.

مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة للقاء دورتموند وتوتنهام

توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر بي ان سبورت تذاع مباراة إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا بين فريق دورتموند وتوتنهام على قناة bin sport hd2، توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة إكسترا كما ينقل استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

مشاهدة | مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر.. في دوري أبطال أوروبا