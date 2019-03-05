رياضة | المنتخب يطمئن على إصابة صلاح محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يطمئن على إصابة صلاح محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اتصالًا مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، للاطمئنان عليه عقب تعرضه للإصابة، خاصةً أنه من العناصر المختارة لقائمة الفراعنة.

وغادر محسن، مران الأهلي صباح اليوم مصابًا، ما استدعى استبعاده من قائمة الفريق المتجه للكونغو، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المنتخب، للدخول في معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل، استعدادًا لمواجهتي النيجر بالتصفيات الإفريقية، ونيجيريا وديًا على ملعب ستيفان كيتشي تحضيرًا لبطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.