رياضة | مفاجآت في قائمة مان يونايتد لمباراة سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة مان يونايتد لمباراة سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قائمة الفريق لمباراة باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الموقع الرسمي لليونايتد، أن القائمة تضم كل من: دي خيا - روميرو - جرانت - بايلي - دالوت - لينديلوف - روخو - شاو - سمولينج - ويليامز - يونج - فريد - جارنر - جوميز - مكتوميناي - فيريرا - تشونج - جرينوود - لوكاكو - راشفورد.

ويغيب عن الشياطين الحمر في المباراة كل من: جيسي لينجارد - خوان ماتا - أندير هيريرا - أليكسيس سانشيز - أنتوني مارسيال - نيمانيا ماتيتش - أنطونيو فالنسيا - ماتيو دارميان - فيل جونز للإصابة، بينما يغيب بول بوجبا للإيقاف بعد أن تعرض للطرد في مباراة الذهاب.

وتشهد قائمة المباراة تواجد 8 لاعبين من خريجي أكاديمية اليونايتد وهم تشونج - جارنر - جوميز - جرينوود - مكتوميناي - بيريرا - راشفورد - ويليامز.

وفاز سان جيرمان على اليونايتد في مباراة الذهاب بملعب أولد ترافورد بهدفين دون رد.