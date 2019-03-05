رياضة | طهطا يستعيد جهود "فاللو" ويرصد مكافآت خاصة لعبور ملوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهطا يستعيد جهود "فاللو" ويرصد مكافآت خاصة لعبور ملوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف الفريق الكروى الأول بنادى طهطا الرياضى استعدادته قبل المواجهة الهامة أمام مضيفه مركز شباب ناصر ملوى بمنافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وأكد أشرف السيد المدير الفني لطهطا أن سلاح المكافآت هو أحد أسلحة الإدارة لتحفيز اللاعبين لحصد نقاط مباراة ملوي.

من جانبه قال هيثم جمعة عضو مجلس اداره نادي طهطا: "الفريق يستعد بجدية لمواجهة ملوى بعقر داره ، واستعاد الفريق جهود المهاجم السنغالي فاللو بعد عودته من الإيقاف بسبب الإنذارات وأيضا عوده رأس الحربة ولاعب منتخب مصر للكره الشاطئيه هيثم محمد كوستا من الإصابة".

وأضاف: "مجلس الإدارة اتخذ قرارًا يمنح اللاعبين مكافأة في حال الفوز تقترب من ضعف المكافأة المنصوص عليها داخل اللائحة".

ويغيب عن صفوف الطهطاوي اللاعب عمرو صبحي لإصابته بتمزق في أربطة الركبة بناء علي تقرير الجهاز الطبي .

ويحتل طهطا المركز التاسع برصيد 25 نقطة فيما يحتل ناصر ملوى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة