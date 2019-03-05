رياضة | دايجو يهزم ملبورن فيكتوري في عقر داره بأبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دايجو يهزم ملبورن فيكتوري في عقر داره بأبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق دايجو الكوري بداية قوية لمشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتغلب على مضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي 3-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى.

وافتتح أولا تويفونين التسجيل لملبورن فيكتوري في الدقيقة 29، ثم أدرك دايجو التعادل عن طريق كاسينيا في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، حسم دايجو المباراة والنقاط الثلاث لصالحه بهدفين سجلهما سوون-مين هوانج وإدجار برونو دا سيلفا في الدقيقتين 51 و61.

وتصدر دايجو المجموعة بـ3 نقاط، بينما تذيلها ملبورن فيكتوري.

ويلعب سانفريس هيروشيما وجوانجزو إيفرجراند ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق من اليوم.