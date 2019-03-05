رياضة | مفاجأة نارية وراء رحيل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية وراء رحيل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن السبب وراء موافقة سيرجي سامبر على العرض الياباني من نادي فيسيل كوبي للانتقال إلى صفوفه.

وكان برشلونة قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن رحيل لاعبه الشاب بعد التوصل لاتفاق بفسخ التعاقد معه.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لعب دورا مهما لإبلاغ سامبر باهتمام مسئولي الفريق الياباني بالتوقيع معه خلال الساعات الماضية.

وأضافت الصحيفة أن بيكيه على تواصل دائم مع هيروشي ميكيتاني مؤسس شركة راكوتن راعي نادي برشلونة ومالك فيسيل كوبي، وطلب ميكيتاني منه معرفة رأي سامبر في الانتقال إلى اليابان.

وتابعت الصحيفة أن بيكيه اجتمع مع سامبر وأبلغه باهتمام فيسيل كوبي لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل حاول النادي الياباني التأثير على اللاعب من خلال شخص آخر وهو أندريس إنييستا.

واختتمت الصحيفة أن إنييستا قائد برشلونة السابق تحدث مع سامبر عبر مكالمة فيديو لإقناعه بالمشروع الذي يهدف إليه النادي الياباني من خلال تطبيق أسلوب البلوجرانا في المباريات.