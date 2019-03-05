رياضة | أسطورة آرسنال يفتح النار على محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة آرسنال يفتح النار على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد بول ميرسون أسطورة نادي آرسنال الدولي المصري محمد صلاح بسبب أداءه في مباراة الريدز أمام إيفرتون يوم الأحد الماضي في البريميرليج.

وقال ميرسون في تصريحات لصحيفة الإكسبريس البريطانية: الثلاثي الهجومي في ليفربول يعاني من انخفاظ ملحوظ في المستوى في المباريات الأخيرة.

وتابع ميرسون: محمد صلاح أمام إيفرتون؟ كان مستواه سيئ ويفتقد للجاهزية، ما رأيناه منه خلال هذه المباراة يوضح السبب الذي دفع تشيلسي لبيعه.

وأضاف ميرسون: صلاح كان أفضل لاعب في العالم يتحرك بدون كرة، ولكنه حاليا أفتقد تلك الميزة ومدافعي الفرق المنافسة حفظوا أسلوبه.

واختتم ميرسون تصريحاته: صلاح لم يعد قادرا على تسجيل الأهداف مثلما كان يفعل قبل 4 أو 5 أشهر، وتسديداته تذهب مباشرة إلى يد حراس المرمى.