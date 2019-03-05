رياضة | عامر حسين عن انتقادات سيد عبد الحفيظ:"دمه خفيف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر حسين عن انتقادات سيد عبد الحفيظ:"دمه خفيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن وجود أزمة في الموافقة على طلب الزمالك لنقل ملعب مباراة جورماهيا الكيني في الكونفدرالية.

وقال عامر حسين في برنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على اذاعة راديو هيتس :"تصريحات وانتقادات سيد عبد الحفيظ !؟ دمه خفيف".

أضاف عامر:" هو لا يقصدني ولكنه يوجه رسالة لاخرين وتحديدا المنافسين وانا اجلت للاهلي الكثير ونراعي الجميع والكل يصرح بعكس ما يقوله في الكواليس والحديث الشخصي معي".