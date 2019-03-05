رياضة | في عيد ميلاده الـ33.. شيكابالا "تائه" في بلاد الإغريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ33.. شيكابالا "تائه" في بلاد الإغريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطفئ اليوم الثلاثاء محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك شمعة عيد ميلاده الـ33، حيث أنه من مواليد 5 مارس لعام 1986، في قرية "الحصايا" التابعة لمركز أسوان في محافظة أسوان.

ويعد شيكابالا واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، بدأ مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى أسوان وتألق بشدة لينتقل بعدها لنادى الزمالك وهو فى سن السادسة عشر ورغم صغر سنه شارك مع الفريق الأول وتألق وتألق بشكل لافت للأنظار وحقق معه عدة إنجازات كروية.

حصد شيكابالا عدة بطولات مع الزمالك أبرزها، دوري أبطال إفريقيا، والدوري الممتاز "مرتين"، وكأس مصر "3 مرات"، وكأس السوبر الإفريقي "مرة واحدة"، وكأس السوبر المصري "مرة واحدة".

خاض شيكابالا عدة تجارب احترافية خلال مشواره الكروي، أبرزها مع أندية باوك اليوناني وسبورتنج لشبونة البرتغالي، والوصل الإماراتي، والرائد السعودي، كما لعب ضمن صفوف الاسماعيلي في موسم 2015-2016.

يخوض "الفهد الأسمر" تجربة احترافية حاليًا ضمن صفوف فريق أبولون سميراني اليوناني، والذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بعدما فشل في حجز مكانًا بالتشكيل الأساسي للزمالك.

لم يظهر شيكابالا بالمستوي والأداء المنتظر منه مع نادي أبولون اليوناني، ويبدو أن التجربة لم ترضي طموحاته ولا جماهير الزمالك العاشقة لـ"الفهد الأسمر"، وحاول اللاعب إنهاء تعاقده مع الفريق اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية والعودة لمصر لكنه فشل في الحصول على عرضًا مناسبًا كما فشل في العودة للقلعة البيضاء ليستمر في تجربته الاحترافية حتي نهاية فترة إعارته في يونيو المقبل.

وخاض شيكابالا 11 مباراة مع أبولون سميراني بواقع (529 دقيقة لعب)، سجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله وحصل على بطاقتين صفراء، وحقق فريقه في وجوده انتصارًا وحيدًا و9 هزائم، وتعادل في مباراة واحدة، لتصبح واحدة من أسوأ التجارب الاحترافية في مسيرة "الفهد الأسمر" حتي الآن.

ومن المتوقع أن يعود "شيكابالا" لمصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء للإنضمام لصفوف الزمالك مرة أخري، أو الانتقال لأي فريق خاصة وأن هناك عدة أندية مصرية ترغب في الحصول على خدماته أبرزها المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، والاسماعيلي.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.