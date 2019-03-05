اونلاين | kora on line live hd7 | مباراة ريال مدريد و أياكس بث مباشر (لحظه بلحظه)

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kora on line live hd7 | مباراة ريال مدريد و أياكس بث مباشر (لحظه بلحظه)

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kora on line live hd7 | مباراة ريال مدريد و أياكس بث مباشر (لحظه بلحظه)

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مناسبة جيدة للاعبي الميرنغي حتى يصالحوا جماهيرهم بعد الخساراتين من برشلونة في كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الدوري على التوالي.

kora on line live hd7 | مباراة ريال مدريد و أياكس بث مباشر (لحظه بلحظه)

كما ستكون فرصة سانحة للاعبي المدرب الأرجنتيني سولاري لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-1. وبالتالي الوصول إلى ربع النهائي والدفاع عن لقبهم كبطل لأمجد الكؤوس لاسيما أنهم خرجوا من الكوبا دي ري وباتوا منطقياً بعيدين عن المنافسة على صدارة الليغا.

kora on line live hd7 | مباراة ريال مدريد و أياكس بث مباشر (لحظه بلحظه)

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 يوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل علي محمد علي.

kora on line live hd7 | مباراة ريال مدريد و أياكس بث مباشر (لحظه بلحظه)

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kora on line live hd7 | مباراة ريال مدريد و أياكس بث مباشر (لحظه بلحظه)

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : علي محمد علي وخالد الحدي

الملعب : سيانتاجو برنابيو

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

kora on line live hd7 | مباراة ريال مدريد و أياكس بث مباشر (لحظه بلحظه)