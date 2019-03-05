شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي ريال مدريد أمام أياكس ودوتموند مع توتنهام.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف ريال مدريد الإسباني منافسه أياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، المسابقة التي أضحت الفرصة الأخيرة لحامل اللقب ومدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري بإحراز لقب هذا الموسم، بعد خيبات محلية متتالية.

ويخوض النادي الملكي بطل المواسم الثلاثة الماضية قاريا، مباراة اليوم التي تنطلق في العاشرة مساءً، وتنقلها قناة «beIN SPORTS HD 1»، مع أفضلية فوزه ذهابا في هولندا 2-1، لكن في ظل تراجع أدائه محليا، وخروجه في منتصف الأسبوع الماضي من نصف نهائي كأس إسبانيا على يد غريمه التاريخي برشلونة بالخسارة بثلاثية نظيفة على ملعبه سانتياجو برنابيو، قبل خسارة ثانية تواليا على الملعب ذاته أمام العملاق الكاتالوني، وهذه المرة بنتيجة صفر-1 ضمن منافسات الليجا السبت.

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يبحث بوروسيا دورتموند الألماني عن معجزة لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يستضيف توتنهام الإنجليزي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي.

ومني بوروسيا دورتموند بخسارة مذلة ذهابًا على ملعب ويمبلي قبل 3 أسابيع (صفر-3)، وبات بحاجة إلى رباعية نظيفة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة بنظامها الجديد، والتي توج بلقبها عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي (3-1)، وحل وصيفًا عام 2013 عندما خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ 1-2.

وتنقل المباراة مباشرة قناة «beIN SPORTS HD 2».