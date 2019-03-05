شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (26): أرقام آسيوية غير مسبوقة وخيبة قطبي الأندلس مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتمت يوم امس مباريات الجولة 26 من الدوري الأسباني «لاليجا»، والتي لُعبت على مدار 4 أيام بداية من مساء يوم الجمعة، وحتى مساء يوم الإثنين.

وكانت العلامة الأبرز في هذه الجولة هي مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، لكن بقية المباريات شهدت العديد من الأحداث والأرقام المميزة.

في السياق التالي سنستعرض معكم أبرز 4 نقاط من الجولة 26، بعيدًا عن الكلاسيكو.

1- أرقام آسيوية غير مسبوقة:

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دخل لاعب الوسط المهاجم الصيني وو لي تاريخ مسابقة لاليجا، عندما أصبح أول لاعب صيني يسجل هدف في المسابقة، وذلك عندما ساهم في فوز فريقه، إسبانيول، على بلد الوليد بنتيجة 3-1 في مباراة امتد معها سجل إسبانيول الإيجابي مؤخرًا في لاليجا بلعب 5 جولات متتالية دون هزيمة (فاز 2 وتعادل 3).

ولم يكن وو لي هو اللاعب الأسيوي الوحيد الذي حقق رقمًا اسيويًا غير مسبوق في المسابقة خلال هذه الجولة، فالياباني تاكاشي إينوي أصبح أول لاعب ياباني في تاريخ لاليجا يسجل مع فريقين مختلفين في المسابقة (إيبار وألافيس)، عندما سجل هدف الفوز لألافيس على فياريال، ليقود فريقه لتحقيق أول فوز له خارج قواعده في لاليجا خلال عام 2019.

2- تراجع قطبي الأندلس مستمر:

سقط أشبيلية خارج قواعده امام هويسكا متذيل الترتيب بنتيجة 2-1، ليستمر تراجع النتائج للفريق الأندلسي الذي خسر مباراته الثالثة على التوالي في لاليجا، ومباراته الخامسة على التوالي خارج قواعده.

وأصبح المدرب بابلو ماشين تحت ضغط كبير في الحفاظ على منصبه بعد فشل أشبيلية في تحقيق الفوز سوى في مباراة من بين أخر 10 جولات في لاليجا (3 تعادلات و6 هزائم)، وتراجع الفريق خلال هذه الفترة من المركز الثالث للمركز السادس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع في جدول الترتيب (المركز المؤهل لدوري الأبطال).

ولم يكن حال الجار، ريال بيتيس، أفضل من أشبيلية، فسقط بيتيس في قواعده امام خيتافي بنتيجة 2-1، ليفشل الفريق في تقليص الفارق بينه وبين مراكز دوري الأبطال، ويحافظ خيتافي على مركزه الرابع في جدول الترتيب.

ولم يحقق بيتيس الفوز سوى في مباراة وحيدة من اخر 8 مباريات في مختلف البطولات (خسر 4 وتعادل 3)، تعرض خلالها للإقصاء من كأس ملك أسبانيا، والدوري الأوروبي.

3- تألق موراتا ونهاية سجل ألجواسيل المثالي:

واصل أتلتيتكو مدريد مطاردته لبرشلونة بعد ان انتزع فوز صعب من ملعب أنويتا بنتيجة 2-0، على حساب ريال سوسيداد.

وسجل المهاجم الأسباني ألفارو مورتا هدفي أتلتيكو في المباراة مسجلًا الهدفين خلال مسافة زمنية لم تزد عن 175 ثانية، رافعًا رصيده من الأهداف مع أتلتيكو في لاليجا إلى 3 أهداف، ليكون ثاني أفضل هداف للفريق في المسابقة هذا الموسم على الرغم من انضمامه في يناير الماضي لصفوف الفريق.

وحافظ أتلتيكو مدريد على فرق ال7 نقاط بينه وبين برشلونة، متصدر الترتيب الحالي.

وتلقى ريال سوسيداد أول هزيمة له خلال عام 2019، والهزيمة الأولى له تحت قيادة المدرب إيمانويل ألجواسيل، الذي لم يخسر أي مباراة مع ريال سوسيداد منذ تولي قيادة الفريق في 10 مباريات في مختلف البطولات، محققًا الفوز في 4 ومتعادلًا في 6، قبل ان يتلقى خسارته الأولى مع الفريق في هذه الجولة من لاليجا.

4- نهاية كاردوزو:

سقط سيلتا مجددًا عندما هُزم خارج قواعده امام إيبار بنتيجة هدف دون مقابل، ليتعرض الفريق لخسارته رقم 13 في لاليجا هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 25 نقطة على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

وقررت إدارة النادي على الفور الإطاحة بالمدرب البرتغالي، ميجيل كاردوزو، الذي لم يحقق منذ توليه قيادة الفريق سوى 3 إنتصارات وتعادلين من بين 14 مباراة، تعرض خلالها الفريق ل9 هزائم، وهي أرقام أسوأ بكثير من ما حققه المدرب السابق للفريق، الأرجنتيني أنطونيو محمد الذي قاد الفريق لتحقيق 14 نقطة من أول 12 جولة في لاليجا هذا الموسم، مقابل 11 نقطة فقط للفريق مع كاردوزو في ال14 جولة الأخيرة، ليتم الإطاحة به وتعيين المدرب فران إيسكريبا لقيادة الفريق في الجولات ال12 الأخيرة من الموسم في محاولة لإنقاذ الفريق من المأزق الحالي وإبعاده عن مناطق الهبوط.