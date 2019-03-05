الاتحاد الآسيوي يدرس تأجيل ثمن نهائي دوري الأبطال

طلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أعضائها بشكل عاجل إبداء الأراء حول تأجيل مباريات ثمن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، لتنطلق في شهر آب/أغسطس بدلا من حزيران/يونيو.

وقال مصدر باللجنة، إنها استقبلت عددا من طلبات تأجيل انطلاقة ثمن النهائي، موضحا "تلقينا العديد من طلبات التأجيل، نظرا لأن موعد هذا الدور سيتزامن مع بطولتي أمم أفريقيا وكوبا أمريكا 2019، وهو ما يعني غياب العديد من اللاعبين عن أنديتهم، لارتباطاتهم مع منتخبات بلدانهم".

وتابع "تمت مخاطبة أعضاء لجنة المسابقات لإبداء الآراء تمهيدا لاتخاذ القرار".

وأضاف "القرار سيتم اتخاذه بالتصويت كما هو المتبع، وتم إعطاء الأعضاء فرصة الرد حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 11 آذار/مارس، سواء بالموافقة من عدمها وإبداء أسباب الرفض أو الملاحظات".

وحول السلبيات التي ستواجه تطبيق القرار في حالة اتخاذه، أضاف المصدر "ستبقى فقط مسألة فتح فترات التسجيل، وهذا الأمر تم أخذه بالحسبان بالتنسيق مع دائرة المسابقات من أجل الحفاظ على مصالح الأندية، حيث سيتم فتح فترة التسجيل، وفق المقترحات التي تعود بالفائدة على الأندية المشاركة، ولا تتسبب بأي ضرر عليها".

ويبلغ عدد أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، 19 عضوا منهم 18 يحق لهم التصويت، حيث تتواجد السيدة كريستينا داليسيوا كعضو مراقب من شركة "لاجاردير سبورتس" الفرنسية، المالك الحصري لحقوق الاتحاد الآسيوي.

