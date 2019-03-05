قبل مواجهة اليوم... ماذا يفعل ريال مدريد في غياب راموس

يفقد نادي ريال مدريد خدمات قائده الإسباني، سرجيو راموس، خلال مباراة، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره أياكس أمستردام الهولندي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحصل راموس على البطاقة الصفراء، خلال لقاء الذهاب والذي فاز به ريال مدريد (2-1)، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إيقافه لمباراتين، بداعي تعمده الحصول على هذا الإنذار، ليغيب بالتالي عن ذهاب ربع النهائي أيضا، في حال تأهل الميرنغي.

وفي هذا الصدد، قال راموس: "سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا".

وغاب راموس عن ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، حقق الميرنغي نتائج مقبولة إلى حد ما، حيث فاز في 3 مباريات، وخسر في اثنتين، وتعادل مرة وحيدة، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

حقق ريال مدريد فوزا ساحقا في المباراة الأولى التي غاب فيها راموس حيث سحق أوكسير الفرنسي بأربعة أهداف دون رد، موسم (2010-2011.

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ثم تعادل ريال مدريد في مباراة ثانية غاب راموس وكانت أمام الغريم برشلونة حيث تعادلا في إياب نصف نهائي نفس الموسم، وانتهت بالتعادل (1-1).

أما الثالثة فكانت في إياب ربع نهائي موسم (2012-2013)، ضد جالطة سراي التركي، حيث خسر الملكي بنتيجة (3-2).

ورابع مباراة كانت أمام كوبنهاغن الدنماركي، بدور المجموعات لموسم (2013-2014)، حيث فاز الريال (2-0).

وجاءت المواجهة الخامسة أمام لودوجوريتس البلغاري، ضمن دور المجموعات لموسم (2014-2015)، وفاز الملكي (4-0).

أما السادسة والأخيرة، فكانت في إياب ربع نهائي موسم (2017-2018)، ضد يوفنتوس، حيث خسر الريال (3-1)، وفقا لموقع "كورة".