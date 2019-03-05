شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نصف نهائي كأس هيئة الرياضة لكرة السلة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تنطلق اليوم (الثلاثاء) مباريات الدور نصف النهائي من كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة، بمقابلة الفتح ضد النصر، والهلال أمام أحد.

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ويستضيف الفتح نظيره النصر على صالة نادي الفتح بالأحساء في تمام الثالثة والنصف عصرا، ويقوداللقاء حاتم الحربي وبدر السعران وسعد الحربي.

وتستضيف صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض مواجهة الهلال وأحد في الخامسة مساء، ويقود اللقاء محمد المرزوق وأحمد الصالح وأحمد الخميس.

وتلعب مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، إذ يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية والتي سيحدد موعدها الاتحاد السعودي لكرة السلة لاحقاً.