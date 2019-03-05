شكرا لقرائتكم «كاف» يرفض نقل مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى إلى بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، أن هناك أزمة تواجه نقل مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية، من برج العرب إلى بتروسبورت.

وأوضح المصدر أنه يجب طلب نقل المباراة قبل موعدها بـ10 أيام حتى يوافق الكاف، ولكن الزمالك طلب أمس 4 مارس والمباراة ستقام بعد 6 أيام مما يصعب الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

كان الأمن وافق على إقامة المباراة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.