لاسارتى يجتمع مع جيرالدو ونيدفيد فى المران...

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جدة - عمرو شويل شرح الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى عدة نصائح خاصة لثنائى الفريق كريم فيدفيد وجيرالدو، على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء.
وبدأ الأهلى صباح اليوم الاستعداد لمباراة فيتا كلوب الكونغولى بملعب الأخير المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وعقد لاسارتى جلسة منفردة مع كريم نيدفيد ثم جلسة أخرى مع جيرالدو، لتحفيز الثنائى وذلك ضمن الإعداد النفسى، الذى يقوم المدير الفنى بتنفيذه مع جميع اللاعبين.
كما عقد لاسارتى محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحدث خلالها عن ارتباطات الفريق المقبلة وضرورة الفوز محليًا وأفريقيًا، طالب اللاعبين بإغلاق ملف الدورى والتركيز فى البطولة الأفريقية.
وفاز الأهلى على بتروجت أمس برباعية نظيفة فى الجولة الـ26 للدورى الممتاز.
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