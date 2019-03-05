لوكاكو ردا على شائعة مشاجرته مع بوجبا: عندما لا تجدى كراهيتهم نفعًا...

جدة - عمرو شويل رد البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، على الأنباء التى ترددت حول دخوله فى مشادة مع زميله الفرنسى بول بوجبا، عقب الفوز على ساوثهامبتون السبت الماضى بنتيجة 3/2 فى الجولة 28 من الدورى الإنجليزى.

وكانت صحيفة ذا صن الإنجليزية، قد نشرت تقريرًا أكدت فيه نشوب مشادة بين لوكاكو وبوجبا فى غرفة خلع الملابس عقب الفوز على ساوثهامبتون بعدما أهدر النجم الفرنسى ركلة جزاء فى نهاية المباراة، وعدم منح الكرة لزميله البلجيكى لتسديدها والتوقيع على الهاتريك بعدما سجل هدفين قبل الحصول على ركلة الجزاء.

ونشر لوكاكو تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها ردًا على تلك الواقعة: "عندما لا تجدى كراهيتهم نفعًا، يبدأون فى نشر الأكاذيب".

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وكانت الصحيفة الإنجليزية ادعت فى تقريرها أن لوكاكو عاتب بوجبا على عدم منحه ركلة الجزاء لتسديدها وتسجيل الهاتريك، واستشهد بما قام به محمد صلاح مع فيرمينو فى مباراة ليفربول وأرسنال عندما سجل النجم البرازيلى هدفين ورفض النجم المصرى تسديد ركلة الجزاء التى حصل عليها الريدز لمنح زميله فرصة تسجيل الثلاثية وهو ما حدث بالفعل.