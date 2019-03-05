شكرا لقرائتكم لوكاكو ردا على شائعة مشاجرته مع بوجبا: عندما لا تجدى كراهيتهم نفعًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، على الأنباء التى ترددت حول دخوله فى مشادة مع زميله الفرنسى بول بوجبا، عقب الفوز على ساوثهامبتون السبت الماضى بنتيجة 3/2 فى الجولة 28 من الدورى الإنجليزى.
وكانت صحيفة ذا صن الإنجليزية، قد نشرت تقريرًا أكدت فيه نشوب مشادة بين لوكاكو وبوجبا فى غرفة خلع الملابس عقب الفوز على ساوثهامبتون بعدما أهدر النجم الفرنسى ركلة جزاء فى نهاية المباراة، وعدم منح الكرة لزميله البلجيكى لتسديدها والتوقيع على الهاتريك بعدما سجل هدفين قبل الحصول على ركلة الجزاء.
ونشر لوكاكو تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها ردًا على تلك الواقعة: "عندما لا تجدى كراهيتهم نفعًا، يبدأون فى نشر الأكاذيب".
وكانت الصحيفة الإنجليزية ادعت فى تقريرها أن لوكاكو عاتب بوجبا على عدم منحه ركلة الجزاء لتسديدها وتسجيل الهاتريك، واستشهد بما قام به محمد صلاح مع فيرمينو فى مباراة ليفربول وأرسنال عندما سجل النجم البرازيلى هدفين ورفض النجم المصرى تسديد ركلة الجزاء التى حصل عليها الريدز لمنح زميله فرصة تسجيل الثلاثية وهو ما حدث بالفعل.
يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة باريس سان جيرمان غدا فى فرنسا في إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا، بعدما خسر ذهابا بنتيجة 2/0 على ملعب أولد ترافورد.
كانت هذه تفاصيل خبر لوكاكو ردا على شائعة مشاجرته مع بوجبا: عندما لا تجدى كراهيتهم نفعًا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.