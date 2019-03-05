دى يونج فى مهمة خاصة أمام ريال مدريد...

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أن مسئولى فريق برشلونة الأسبانى حثوا فرينكى دى يونج نجم خط وسط أياكس الهولندى، على إقصاء ريال مدريد من دورى أبطال وروبا، قبل المباراة التى تجمع الطرفين العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

اعترف نجم خط وسط أياكس أمستردام الهولندى فى تصريحات لصحيفة "دى تيليجراف" الهولندية، بطلب إدارة برشلونة منه محاولة إقصاء المنافس التقليدى ريال مدريد من دورى أبطال أوروبا، مُشددًا على أن هذا كان ضمن بنود التعاقد بينهما.

كان فريق برشلونة قد نجح فى ضم فرينكى دى يونج لاعب وسط أياكس الهولندى لمدة 5 سنوات بدءًا من الصيف المقبل حتى يونيو 2024 مقابل 75 مليون يورو.

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قال دى يونج: "عندما وقعت على عقود انتقالى إلى برشلونة، طلب المسئولين منى إقصاء ريال مدريد من دورى الأبطال".

أضاف: "تابعت مباراة الكلاسيكو يوم السبت الماضى من المنزل، لكن كمشجع وليس كمحلل لأداء ريال مدريد قبل مباراتنا أمامهم".

وواصل تصريحاته: "إذا نجحنا فى إقصاء ريال مدريد من البطولة، ستكون مفاجأة كبرى لجميع متابعى كرة القدم فى العالم ونسطر تاريخًا جديدًا لأياكس ونضع اسمه على خريطة الفرق الكبرى مجددا".

اختتم لاعب أياكس تصريحاته قائلًا: "علينا بالهجوم والضغط وإظهار قدراتنا، لدينا كل الإمكانيات التى تمكنا من تحقيق مفاجأة فى هذه المباراة المنتظرة".

كان فريق ريال مدريد قد تغلب على أياكس الهولندى بنتيجة 2-1 فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا فى أمستردام قبل أسبوعين.