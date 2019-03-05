شكرا لقرائتكم حسام عاشور يواصل العلاج من الأمامية وعبد الحفيظ يطير للكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى حسام عاشور، قائد الأهلى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل.

ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب الكونغولى بملعب الأخير السبت المقبل، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

وخاض عاشور، فقرة تأهيل عبارة عن جرى حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات القوية فى اطار برنامجه التأهيلى، الذى يخضع له للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى بعد التعافى من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة فى منشأ العضلة الأمامية.

وفاز الأهلى على بتروجت أمس برباعية نظيفة فى الجولة الـ26 للدورى الممتاز .

على صعيد متواصل، غادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برفقة سمير عدلى المدير الإدارى للفريق القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم حيث توجه الثنائى للكونغو للترتيب لبعثة الفريق قبل سفرها فى الساعات الأولى من صباح الغد لخوض مباراة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا