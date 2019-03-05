شكرا لقرائتكم غدا.. مؤتمر صحفى للجنة الأولمبية للفصل فى البلاغات ضد رئيس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اللجنة الاولمبية مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة والنصف ظهر غد الأربعاء بمقر اللجنة، لكشف موقف البلاغات المقدمة من رئيس نادى الزمالك ضد المجلس واتهاماته بالتجاوز بحقه وحق عدد من مؤسسات الدولة.

كما يتم الكشف عن التطورات الخاصة ببلاغات اللجنة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوا مجلس الزمالك السابقين، وذلك حرصا من المجلس على مبدأ الشفافية وتوضيح الأمور للرأى العام بالمستندات والأدلة بعيدا عن الاتهامات اللفظية ومعركة الكلام.