اخبار الرياضه

10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى يوم 10 مارس الجارى، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى مجموعته برصيد 5 نقاط بعد خسارة فى مباراة وتعادل فى لقائين والفوز على بترو أتليتكو فى الجولة الرابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى