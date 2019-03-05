شكرا لقرائتكم 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى يوم 10 مارس الجارى، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى مجموعته برصيد 5 نقاط بعد خسارة فى مباراة وتعادل فى لقائين والفوز على بترو أتليتكو فى الجولة الرابعة.